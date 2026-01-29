Policiales
29 de enero de 2026 - 10:48

Buscan a un hombre desaparecido en Caazapá

Reinaldo Ponce, 28 años, desaparecido en Caazapá.
Reinaldo Ponce, 28 años, desaparecido en Caazapá.Stefanie Céspedes

El protocolo de búsqueda y localización de personas fue activado por la Policía Nacional por la desaparición de un hombre de 28 años, que fue comunicado por parte de sus familiares en la zona de Caazapá.

Por ABC Color

La persona desaparecida está identificada como Reinaldo Ponce, de 28 años de edad, denunciado como persona desaparecida. Es buscado por familiares y autoridades competentes.

El parte policial indica que fue visto por última vez en el asentamiento 26 de diciembre, distrito de Yuty, en el departamento de Caazapá.

Tiene contextura física delgada, estatura alta, cutis moreno, cabello color negro y ojos claros.

Lea más: Buscan a joven desaparecido en Zona Sur de Fernando de la Mora

En el momento de la desaparición, que fue el pasado domingo 25 de enero, vestía remera de color negro, short de color oscuro y zapatilla de color negro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En caso de ser visto e identificado, instan a la ciudadanía a comunicar al Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional a través de la línea 0986 760083, o al Sistema de Emergencias 911.