Buscan a un hombre desaparecido en Caazapá

La persona desaparecida está identificada como Reinaldo Ponce, de 28 años de edad, denunciado como persona desaparecida. Es buscado por familiares y autoridades competentes.

El parte policial indica que fue visto por última vez en el asentamiento 26 de diciembre, distrito de Yuty, en el departamento de Caazapá.

Tiene contextura física delgada, estatura alta, cutis moreno, cabello color negro y ojos claros.

En el momento de la desaparición, que fue el pasado domingo 25 de enero, vestía remera de color negro, short de color oscuro y zapatilla de color negro.

En caso de ser visto e identificado, instan a la ciudadanía a comunicar al Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional a través de la línea 0986 760083, o al Sistema de Emergencias 911.