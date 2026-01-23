Buscan a joven desaparecido en Zona Sur de Fernando de la Mora

La Policía Nacional solicita la ayuda de la ciudadanía para encontrar a Santiago Gabriel Argüello, un joven de 17 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de enero.

La última vez que se lo vio fue en la calle Defensores del Chaco y Dr. Molinas, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, siendo aproximadamente las 07:00.

Sus características son: estatura mediana, cutis trigueño, contextura física delgada y cabello corto.

Sus familiares y amigos, quienes desde el primer día están movilizados tratando de dar con su paradero, esperan recuperarlo sano y salvo.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.