Recluso herido tras riña en el pabellón PCC del Cereso.

Agentes de la Comisaría 115ª de Cambyretá intervinieron para asistir a un recluso con heridas punzocortantes en el tórax, durante la mañana de este martes, en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

Según el reporte, se habría suscitado una riña durante el desayuno, en la que dos internos del penal pelearon por alimentos. Esto sucedió en el pabellón A, correspondiente al Primer Comando da Capital (PCC).

La víctima fue identificada como Tobías Alejandro Morales Yegros (22). El joven recibió dos puñaladas y fue asistido por los guardias penitenciarios.

El médico de guardia del HGI diagnosticó que el herido presenta dos lesiones superficiales a la altura del tórax, interior y exterior, del lado izquierdo, de unos 0,3 centímetros de diámetro, sin perforación.

El joven permanece en observación, internado en el centro asistencial; entretanto, los intervinientes informaron del hecho al Ministerio Público.