Policiales
28 de enero de 2026 - 11:36

Detienen a un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un arma de fuego

Detienen a un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un arma de fuego
Detienen a un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un arma de fuego. Se trataría de Fernando Rojas. Gentileza

Agentes de la Comisaría 35ª de Alto Verá detuvieron a un hombre sindicado como supuesto autor de una agresión y amenaza con arma de fuego a su pareja, en la tarde de este lunes. En poder del mismo se incautó un rifle, una escopeta y un puñal.

Por Sergio González

Una mujer de 22 años acudió a la Comisaría 35ª, en el distrito de Alto Verá, en el departamento de Itapúa, para denunciar que fue agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego por su pareja. El hecho de violencia habría ocurrido en la tarde de este lunes, cerca de las 17:00, según la denunciante.

Los agentes de la comisaría local lograron dar con el paradero del presunto autor cerca de las 00:10 de la madrugada de este martes, en la compañía Caronay del distrito. El hombre se negó a identificarse, por lo que los intervinientes utilizaron el sistema AFIS de la Policía Nacional.

El hombre sería Fernando Rojas, domiciliado en la comunidad de Vilidad 8va Línea del distrito. Quedó detenido a disposición del Ministerio Público.

Detienen a un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un arma de fuego
Incarutaron un rifle calibre 22 mm, una escopeta y un arma blanca tipo puñal, mango de metal.

Lea más: Fijan fecha de juicio para presunto feminicida a tres años de haberse cometido el crimen

Los uniformados lograron incautar en poder del sindicado dos armas de fuego de fabricación casera. Serían un rifle calibre 22 mm, una escopeta y un arma blanca tipo puñal, de mango de metal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.