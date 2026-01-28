Detienen a un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un arma de fuego

Una mujer de 22 años acudió a la Comisaría 35ª, en el distrito de Alto Verá, en el departamento de Itapúa, para denunciar que fue agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego por su pareja. El hecho de violencia habría ocurrido en la tarde de este lunes, cerca de las 17:00, según la denunciante.
Los agentes de la comisaría local lograron dar con el paradero del presunto autor cerca de las 00:10 de la madrugada de este martes, en la compañía Caronay del distrito. El hombre se negó a identificarse, por lo que los intervinientes utilizaron el sistema AFIS de la Policía Nacional.
El hombre sería Fernando Rojas, domiciliado en la comunidad de Vilidad 8va Línea del distrito. Quedó detenido a disposición del Ministerio Público.
Los uniformados lograron incautar en poder del sindicado dos armas de fuego de fabricación casera. Serían un rifle calibre 22 mm, una escopeta y un arma blanca tipo puñal, de mango de metal.
