A Ultranza: Fiscalía busca más pruebas contra “La Maldad”

El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, pretende incorporar un total de 9 elementos, que están en proceso de diligenciamiento, a la causa denominada A Ultranza y específicamente, a la porción fáctica relacionada a José Fernando Darío EStigarribia Cristaldo, alias La Maldad, quien está procesado por presunto lavado de dinero.

De esta forma el fiscal antidrogas busca contar con informes de las entidades bancarias y financieras, sobre los movimientos y flujo de dinero de José Fernando Estigarribia, y el respectivo análisis de los mismos. También con los resultados de la extacción de datos del celular del procesado y otros artefactos electrónicos de su pertenencia.

Otro de los elementos resaltantes es la solicitud de Cooperación Internacional en materia penal a las autoridades de la República Federativa de Brasil, Reina de España y Emiratos Árabes Unidos, con relación a las ganancias obtenidas del tráfico de drogas insertadas en los distintos países y el movimiento migratorio del imputado, y otros pedidos de informes más.

Ante el hecho de que aún hay diligencias pendientes, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, conformado por Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar, por medio del AI N° 285, otorgaron la prórroga extraordinaria de 6 meses más al fiscal solicitante.

De esta forma, la fecha para requerimiento conclusivo quedó fijado para el próximo 26 de julio de 2026. Antes de que se conceda el tiempo extraordinario, la fecha para presentación del requerimiento conclusivo fiscal estuvo fijada para este lunes 26 de enero.

Empresas dedicadas al lavado

De acuerdo con datos de la imputación fiscal, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, habría integrado el bloque empresarial dentro de la estructura de Sebastián Marset. En tal sentido, a Estigarribia se lo vincula con base en la investigación a la marca “Team Force Training Center” del ámbito de las artes marciales mixtas, y la marca “Woko”, del ámbito gastronómico.

La infraestructura relacionada al centro de entrenamiento, fue creada e inaugurada en mayo de 2021. Para el Ministerio Público, la empresa se erigió mediante capital aportado por Sebastián Marset, proveniente de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas.

Así, a fin de asegurarle a Marset el disfrute de sus beneficios ilícitos, José Estigarribia emitió facturas de ese centro, por medio de su empresa unipersonal “JEC Sport Management”.

La firma “Woko” por su parte, también habría sido producto del capital de Marset, solo que la misma estaría registrada a nombre de terceras personas.

En tal sentido, la imputación refiere que José Estigarribia “le brindó su marca, sus conocimientos y trayectoria en el ámbito de las artes marciales y también sus cuentas bancarias, con el objeto de crear ‘empresas’ de fachada que no levanten sospechas”, en relación a la operativa de Marset en Paraguay.

Viajes con el primer anillo de Marset

La investigación hecha por agentes especiales de la Unidad de Investigación Sensible de la Secretaría Nacional Antidrogas (SIU-Senad), recogió datos relacionados a viajes hechos por José Estigarribia con Sebsatián Marset y otros miembros más de la estructura que lideraba el último.

Entre el 17 y 21 de abril del 2021, el uruguayo Sebastián Marset, el empresario Alberto Koube Ayala, su pareja María Noelia Colmán Alarcón, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, y Federico Ezequiel Santoro Vassallo, viajaron desde Asunción a Dubai y se hospedaron en un mismo hotel. El viaje, habría sido con el fin “abrir puertas” para la disciplina “MMA” (artes marciales mixtas).

Es preciso señalar que Alberto Koube Ayala, representante de la firma “Tapyracuai SA”, así como su pareja Noelia Colmán, fueron detenidos el 22 de febrero de 2022, durante los varios allanamientos hechos en el marco de la operación A Ultranza. Mientras que Federico Santoro, fue detenido en agosto de 2023, en Alto Paraná.

Koube y Colmán, forman parte del primer grupo de personas acusadas en esta causa y actualmente afrontan juicio oral y público. En tanto que Santoro, fue extraditado a los Estados Unidos, donde hizo delación premiada y fue condenado a 15 años de cárcel.

Fiscal fue confirmado en el caso A Ultranza

El pasado 7 de enero, el abogado Daniel Garcete recusó al fiscal Deny Yoon Pak, con supuesta falta de objetividad en el investigació. El profesional forma parte del grupo de abogados que lleva la defensa de la uruguaya Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset, y además interviene en otras causas vinculadas presuntamente a Marset.

La fiscala Adjunta Matilde Moreno confirmó la intervención del fiscal Pak en la causa A Ultranza, el 8 de enero, pero inmediatamente el abogado Garcete impugnó la decisión.

El 14 de enero, la fiscala Adjunta Soledad Machuca resolvió rechazar “in limine” la impugnación formulada por el abogado Garcete, esto tras considerar que las circunstancias señaladas como argumentos de su pedido de apartamiento del fiscal, “no se corresponden con lo planteado y analizado en la resolución impugnada”.

La fiscala Machuca además dejó en evidencia al abogado Daniel Garcete de que su recusación fue “una copia textual de otros escritos presentados por el mismo profesional patrocinante en distintas causas”.