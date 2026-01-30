Roban parte de una campana histórica a pasos de una comisaría

La Comisaría 9ª de Isla Umbú investiga un supuesto hecho punible contra la propiedad y otros derechos patrimoniales, tipificado como hurto agravado, tras la sustracción de parte de una campana perteneciente al Museo Coronel Pedro Hermosa, uno de los espacios históricos más representativos de la comunidad.

La denuncia fue presentada el 28 de enero de 2026, a las 11:30 horas, por Dalmi Miranda Albariño, encargada del museo, quien manifestó que el hecho habría ocurrido días antes, específicamente el 23 de enero, alrededor de las 08:30 horas, cuando durante una recorrida de rutina notó el faltante de una sección de la campana.

El objeto robado posee un alto valor histórico, ya que cuenta con la inscripción: “JOSÉ RAFFO 15/10/1881 Buenos Aires FUNDADOR”, lo que refuerza la gravedad del hecho al tratarse de un bien patrimonial de más de un siglo de antigüedad.

Según los datos preliminares, se presume que los autores utilizaron una herramienta tipo sierra para concretar el corte, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables.

En el lugar intervinieron agentes del Departamento de Investigaciones y del Departamento de Criminalística, quienes realizaron los procedimientos técnicos correspondientes.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que deberá impulsar las acciones legales para esclarecer el hecho y recuperar la pieza sustraída.

El robo genera preocupación en la comunidad local, ya que se trata de un atentado directo contra la memoria histórica y el patrimonio cultural de Isla Umbú.

Lo más insólito del caso es que el museo se encuentra pegado a la comisaría de Isla Umbú. No es la primera vez que ocurre un robo en el museo. En el mes de mayo del año pasado durante la fiesta patronal también fueron hurtados varios objetos de valor del museo que luego fueron recuperados.