Las hipótesis que maneja la Fuerza Aérea tras el hallazgo de avioneta incinerada

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) informó que maneja varias hipótesis tras el hallazgo de una aeronave totalmente incinerada en el departamento de Concepción, que habría ingresado de forma irregular al espacio aéreo nacional.

Se trata de una avioneta tipo Cessna 210, con matrícula boliviana CP-3187, encontrada ayer en un sector de la estancia Toldo Kue, cerca de lo que sería una pista clandestina.

El comandante de la Fuerza Aérea, general Julio Fullaondo, explicó que la alerta se originó a partir de la activación de un transmisor localizador de emergencia, un dispositivo que se activa automáticamente cuando una aeronave sufre un impacto o una desaceleración brusca.

“La DINAC nos notificó sobre la señal de un transmisor de emergencia de un avión boliviano en esa zona. Inmediatamente acudimos con un Super Tucano y un helicóptero con personal táctico”, relató.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron la aeronave completamente siniestrada, próxima a un punto utilizado como pista de aterrizaje improvisada.

Según Fullaondo, el helicóptero aterrizó en la zona y el personal técnico verificó el sitio. “No se encontraron personas ni cuerpos humanos. Solamente la aeronave estaba totalmente quemada”, señaló.

Vuelo irregular e ingreso ilegal

La Fuerza Aérea Paraguaya confirmó que la avioneta no tenía plan de vuelo autorizado para ingresar a Paraguay.

“Hablamos con la Fuerza Aérea Boliviana y nos informaron que esa aeronave tenía un plan de vuelo dentro de territorio boliviano, de una localidad a otra, pero no para venir a nuestro espacio aéreo”, indicó el comandante.

La DINAC tampoco registra ninguna solicitud de plan de vuelo para el ingreso al país. “Eso nos lleva a presumir que era un vuelo irregular”, afirmó.

En la zona fueron hallados bidones de combustible, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una pista clandestina utilizada para reabastecimiento.

“Se presume que hay gente que estaba colaborando. El avión aterriza, carga combustible y vuelve a despegar”, explicó Fullaondo.

Confirmó además que es la primera vez que la Fuerza Aérea tiene conocimiento de esa pista, la cual no está registrada oficialmente.

Incendio accidental o intencional

Sobre el origen del fuego, el general indicó que se manejan dos hipótesis principales.

“Aparentemente, la aeronave estaba fuera de la pista. Pudo haber tenido un accidente en el despegue o en el aterrizaje y el fuego se generó por ese incidente. Pero tampoco se descarta que se haya incendiado de forma intencional”, sostuvo.

No se descarta vínculo con narcotráfico

Consultado sobre la posibilidad de que la aeronave transportara droga, dijo que “no se descarta ninguna posibilidad. La investigación está a cargo de la Fiscalía”, afirmó.

En el lugar ya intervinieron agentes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes realizan las pericias correspondientes.

“No sabemos quién manejaba la aeronave. Eso queda ahora bajo investigación fiscal”, concluyó el comandante.