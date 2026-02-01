Cae en el Este un supuesto miembro del PCC condenado en Brasil por hurto agravado

El detenido es Danilo Fernandes de Souza (34), de nacionalidad brasileña y condenado en su país por hurto agravado por el Consejo Nacional de Justicia del Estado de San Pablo, Brasil, de acuerdo a los datos manejados por la DECACPI–Comando Tripartito.

La captura del prófugo se concretó la tarde del pasado viernes, 30 de enero, en el barrio Remansito de Ciudad del Este y estuvo a cargo de efectivos policiales de Investigaciones del Alto Paraná.

Conforme a las fuentes policiales, a raíz de informaciones recibidas de los pares de la República Federativa del Brasil, que informaron sobre la presencia de un posible integrante del PCC, en el barrio Remansito de la capital altoparanaense.

Lea más: Detienen a supuesto miembro del PCC durante un operativo antidrogas en Pedro Juan Caballero

Añadieron también que violentó su tobillera electrónica y que se estaría reagrupando para la comisión de hechos punibles en el territorio nacional, por lo que los investigadores policiales montaron una estricta vigilancia hasta que lograron identificarlo cuando deambulaba por el barrio esteño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PCC y Comando Vermelho: así operan las dos grandes bandas criminales en Brasil con tentáculos en Paraguay

Sospechoso es buscado por la justicia de Brasil

Tras retenerlo en la calle, consultaron a través de sus documentos personales sobre sus antecedentes a través del sistema informático, lo que constató que se trata del delincuente buscado por las autoridades brasileñas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detenido quedó bajo segura custodia policial en la sede de Investigaciones de Alto Paraná y se iniciaron los trámites para su deportación del país.