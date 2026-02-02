Canindeyú: señalan a candidato colorado a intendente por asesinato en ronda de truco

En horas de la madrugada de este lunes se registró un altercado con disparos de arma de fuego en un domicilio particular de la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, que resultó en la muerte de un hombre de 39 años identificado como Valentín Gómez Zaracho.

Según comentó a ABC Cardinal el subcomisario Feliciano González, subjefe de Investigaciones de la Policía Nacional en Canindeyú, el incidente ocurrió en el domicilio de la víctima, donde el fallecido –quien era capataz en una estancia propiedad del ministro de Deportes, César Ramírez– se hallaba reunido con un grupo de amigos que participaban de una ronda de truco.

Según testigos, entre los presentes se hallaba el concejal departamental Freddy Britos Figueredo (ANR), precandidato a intendente de la localidad de Yby Pytã, quien supuestamente tuvo un altercado con la víctima.

Víctima falleció en hospital

Citando a esos testigos, el subcomisario González dijo que el concejal departamental habría efectuado cuatro a cinco disparos, que hirieron al dueño de casa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Delincuencia sin freno dejó varias víctimas en enero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima fue trasladada a un hospital, donde luego se constató su deceso.