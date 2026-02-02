“Desaparecen” armas de la cárcel de Pedro Juan Caballero

El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, detalló que en la madrugada del 1 de febrero de 2026, durante el procedimiento reglamentario de cambio de turno y control de armamento, se constató el faltante de cinco armas de fuego calibre 9 mm en el Sector Armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

La institución aseguró que la situación fue comunicada de manera inmediata a las autoridades competentes, para activar los protocolos de seguridad institucional. En ese marco, se presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público, que ya tomó intervención y dispuso la apertura de las diligencias investigativas.

Lea más: Cae un policía por el robo de armas de la Dirección de Criminalística

Funcionarios fueron separados

En el ámbito administrativo, el Ministerio de Justicia resolvió la “separación preventiva” de los funcionarios que se encontraban de turno al momento de detectarse el faltante. Los guardiacárceles quedaron a disposición de las instancias competentes mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, se dio aviso y se coordinan acciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de articular tareas de control, prevención y apoyo operativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De forma paralela, el Ministerio dispuso una serie de medidas administrativas y de seguridad, entre ellas “la revisión de los registros de custodia y asignación del armamento, el fortalecimiento de los controles internos y la cooperación con los órganos de investigación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: 25 de agosto de 2025 - 11:36 Detectan celdas vip en Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

El Ministerio de Justicia aseguró que se encuentran en curso todas las acciones necesarias para la localización y recuperación de las armas faltantes, así como para la determinación de responsabilidades en los ámbitos legal y administrativo.