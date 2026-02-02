Detienen a cuatro guardias tras la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

La Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero reportó la desaparición de cinco armas de la institución y en ese marco, el fiscal de turno Andrés Cantaluppi, dispuso este lunes la detención de cuatro agentes penitenciarios que habrían tenido participación en la sustracción de las pistolas.

“He tomado la decisión de llevarlos, por el cargo y la responsabilidad que tienen. Son responsables de esa sección”, señaló el fiscal sin entrar en mayores detalles.

Agregó que hay imágenes que serán analizadas para tomar las decisiones que correspondan y determinar el grado de responsabilidad de los sospechosos.

Cantaluppi había anunciado la apertura de una causa penal por hurto especialmente grave y en ese marco imputará a los 4 guardiacárceles, mientras que todo indica que pedirá que guarden prisión para responder el proceso penal. Los detenidos son: José Figueroa, Eugenio Silva, Celso Quevedo y Venancio González, según fuentes investigativas.

Comunicación tardía a la Policía

El comisario principal Sergio Sosa, jefe de Prevención de la Policía Nacional en Amambay, indicó que a la institución a su cargo recibió la comunicación del hurto de armas recién en la tarde del domingo pese a que el hecho habría ocurrido ya en horas de la noche del sábado.

“Ayer a la tarde recién nos enteramos, no tuvimos ninguna información oficial y el hecho ocurrió entre las 23:30 y la medianoche del sábado; no sé que protocolo tendrán ellos para la información de hechos punibles dentro de la Penitenciaría, pero es algo llamativo que no nos hayan convocado ante lo ocurrido”, expresó el jefe policial. Agregó que “la preocupación es al máximo”, teniendo en cuenta la población y la desaparición de las armas.