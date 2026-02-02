Más de 20 personas fueron demoradas en controles nocturnos en la ciudad de Luque

Durante el fin de semana, oficiales de la Comisaría tercera de la ciudad de Luque realizaron controles a personas durante la noche y madrugada, esto a raíz de las varias denuncias realizadas por parte de los vecinos de la zona.

Más de 150 personas fueron verificadas y más de 30 fueron demoradas, entre ellas personas con problemas judiciales.

“En el marco de operaciones de fortalecimiento de seguridad, se realizó durante la madrugada de este fin de semana control de vehículos y de personas en distintos puntos de la zona de Luque y otras partes del área Central”, manifestó el comisario principal Gabriel Rivas.

Durante el operativo se realizó la verificación de más de 150 personas. Unas 30 personas fueron trasladadas hasta la comisaría para mejor identificación, por no contar con su documento de identidad.

“De entre estas personas, se comprobó que ocho tenían problemas judiciales, entre órdenes de captura, prisión domiciliaria y restricción horaria. Todos estos casos ya fueron comunicados a la fiscalía", mencionó el oficial.

Luego comentó: “Además, realizamos aprehensión de personas, una de ellas por simulación de hecho punible. Indicó que se le había robado la motocicleta a punta de arma de fuego, pero la verdad fue que él había prestado su motocicleta a uno de sus compañeros por 300.000 guaraníes".

Durante el operativo de este fin de semana estuvieron involucradas 15 patrulleras y una importante cantidad de personal, recorriendo todos los barrios y la zona comercial.