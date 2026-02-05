Policiales
05 de febrero de 2026 - 07:53

Requisan la cárcel de Pedro Juan en busca de las 5 pistolas robadas

La requisa se realiza para tratar de localizar cinco pistolas sustraídas de la armería del penal de Pedro Juan Caballero.
Un gran contingente de policías se encuentra en el interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero en el marco de una requisa. La operación se realiza para tratar de localizar las cinco pistolas sustraídas de la armería del penal, según informaron los responsables de la intervención.

Por Eder Rivas

Un grupo integrado por gran cantidad de efectivos policiales se encuentra en el interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero realizando una requisa en el marco investigativo del hecho punible de hurto especialmente grave, causa penal abierta tras la desaparición de cinco armas, propiedad del Ministerio de Justicia.

Requisa en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
Requisa en tres pabellones

La Dirección de Policía de Amambay, a cargo del comisario general Osval Lesme, informó preliminarmente que son tres los pabellones intervenidos en busca de las armas robadas: el del Primer Comando da Capital (PCC), el del Clan Rotela y el denominado Religioso.

El operativo se inició poco antes de las 05:30 de este jueves.