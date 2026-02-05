Requisan la cárcel de Pedro Juan en busca de las 5 pistolas robadas

Un grupo integrado por gran cantidad de efectivos policiales se encuentra en el interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero realizando una requisa en el marco investigativo del hecho punible de hurto especialmente grave, causa penal abierta tras la desaparición de cinco armas, propiedad del Ministerio de Justicia.

Lea más: Realizan requisa en cárcel de Pedro Juan: incautan armas, drogas y otros elementos prohibidos

Requisa en tres pabellones

La Dirección de Policía de Amambay, a cargo del comisario general Osval Lesme, informó preliminarmente que son tres los pabellones intervenidos en busca de las armas robadas: el del Primer Comando da Capital (PCC), el del Clan Rotela y el denominado Religioso.

El operativo se inició poco antes de las 05:30 de este jueves.