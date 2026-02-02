Realizan requisa en la Penitenciaría Regional de PJC tras desaparición de armas

Agentes de seguridad están realizando un operativo dentro del interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, departamento de Amabay.

Según datos preliminares, se incautaron varios elementos de uso prohibido, pero no se detalla sobre armas robadas de dicho establecimiento penitenciario.

Lea más: “Desaparecen” armas de la cárcel de Pedro Juan Caballero

Cinco armas de fuego fueron reportadas como “faltantes” en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero. El hecho fue detectado durante un control de rutina y ya es investigado por el Ministerio Público, informó el Ministerio de Justicia esta mañana.

Noticia en Desarrollo

