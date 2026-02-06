Policiales
06 de febrero de 2026 - 08:25

Buscan a una mujer y dos niños desaparecidos en Cambyretá

La Policía Nacional durante un operativo de búsqueda de persona desaparecida (Imagen ilustrativa).

El Ministerio de la Niñez difundió la búsqueda de una mujer de 20 años y dos pequeños de siete meses y dos años, que fueron vistos por última vez en Cambyretá. Su paradero es desconocido desde el 3 de febrero.

Por ABC Color

A través del sistema Alerta MAFE y el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, se emitió un pedido urgente de información para dar con el paradero de María Guadalupe Rojas Mereles, de 20 años, y dos pequeños: Mateo Alexander Genes Rojas, de siete meses, y Ema Aicel Rojas Mereles, de dos años.

Según los datos oficiales, los tres fueron vistos por última vez el 3 de febrero de 2026, alrededor de la 01:00, en su domicilio ubicado en el barrio San Antonio de Cambyretá, departamento de Itapúa. Desde entonces, no se tiene información sobre su ubicación actual.

Al momento de la desaparición, Mateo Alexander, de siete meses, vestía jeans azul y remera roja, mientras que Ema Aicel, de dos años, llevaba puesta una calza color lila y una remera. En tanto, María Guadalupe Rojas Mereles vestía short y blusa de color negro.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía y recuerdan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la localización. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de forma inmediata al 0986 760 083, o a los números de emergencia 911 y 147, habilitados para estos casos.

