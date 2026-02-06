Conductor de Bolt y “delivery” de marihuana: modus operandi del microtráfico en Luque

La detención del chofer de plataforma ocurrió ayer, jueves, alrededor de las 19:15, en la intersección de las calles República de Colombia y Campo Vía de Luque, a metros de una estación de servicio Petropar. Hacía delivery de marihuana.

Los efectivos policiales interceptaron un automóvil Toyota Ractis azul, al mando de Iván Alejandro Jara Saldívar (34).

Según el informe de la Dirección de Policía del Departamento Central, el fuerte olor a marihuana que emanaba del habitáculo del vehículo fue la señal de alerta que motivó el traslado del rodado a la sede policial para una inspección rigurosa.

Una vez en la dependencia policial, los uniformados hallaron una caja plástica negra que ocultaba la mercancía. Lo llamativo del caso es que las sustancias estaban preparadas bajo una supuesta identidad corporativa.

Por su parte, el comisario Víctor Galeano explicó que se trata de marihuana de alta calidad que tiene un costo de G. 50.000 el gramo.

El detenido contaba con una agenda donde constaban “promociones de verano”, “marihuana VIP”, además de nombres de clientes, contacto y ubicación.

Lo incautado incluye:

Cinco sobres de papel madera con la inscripción “Club de Cannabis del Paraguay”.

Siete bolsitas de hierba seca (marihuana) listas para la entrega.

G. 1.570.000 en efectivo, discriminados en billetes de diversas denominaciones, ocultos en una billetera de cuero dentro de una bolsa al vacío.

Situación legal

El conductor, domiciliado en Cañada San Rafael, quedó detenido a disposición de la justicia por la supuesta transgresión a la Ley 1340/88, que penaliza la tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

El vehículo, registrado a nombre de un tercero, también quedó incautado como parte de la evidencia.