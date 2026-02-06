Sicario fugado de Brasil fue capturado en Pedro Juan Caballero

Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), bajo el mando del subcomisario Julio Ortiz, lograron la captura de un ciudadano brasileño considerado de alta peligrosidad y una pieza importante del mundo criminal. El presunto sicario Adriano José Normilio (48) tiene ocho órdenes de captura pendientes en Brasil, según datos de la Policía Nacional. Su detención se dio este viernes en horas de la tarde en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. De su poder se incautaron una pistola, dos celulares, dos guantes, una motocicleta y el casco que tenía puesto. “Creemos que abortamos un hecho punible con esta captura; es un sicario sanguinario y era de los más buscados por casos de homicidio y robo agravado, se había escapado de una cárcel de San Pablo (Brasil)”, afirmó el comisario principal Sergio Sosa, jefe de prevención ciudadana de la Policía Nacional en Amambay; agregó que el mismo utilizaba un documento de identidad de contenido falso, que exhibió al ser interceptado por la Policía. El ahora detenido estaba a bordo de una motocicleta que figura a nombre de una mujer de nacionalidad paraguaya, cuya identidad no reveló. “Hasta ese hilo conductor estamos llegando”, remarcó el jefe policial.

Qué ilícito planeaba cometer en territorio paraguayo?

El comisario principal Sergio Sosa, jefe de Prevención Ciudadana de la Dirección de Policía de Amambay, fue abordado acerca de los planes que, según las primeras pesquisas, tenía el hoy detenido Adriano José Normilio (48), ya que según sus antecedentes y referencias en el mundo criminal, el mismo, además de ser un supuesto matón a sueldo, también se dedicaba a cometer asaltos. “De su poder se incautó una pistola con 15 cartuchos, estaba rondando, totalmente preparado, por eso tenemos la plena seguridad de que evitamos un hecho punible grave en esta ciudad que podía ser sicariato o robo agravado porque es considerado muy peligroso”, resaltó Sosa.

Los intervinientes informaron que el detenido permanecerá en una sede policial a disposición de la Justicia a la espera de una decisión final y todo lo incautado de su poder será sometido a pericia para avanzar en la investigación.

