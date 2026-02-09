Amambay: joven bañista muere ahogado en el río Aquidabán

Un joven bañista de 20 años, falleció ahogado en aguas del río Aquidabán, según informó la Dirección de Policía de Amambay. La víctima fue identificada como Ariel Francisco Ruiz Ruiz, según confirmaron los intervinientes. La desaparición del joven oriundo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue reportada el domingo, cuando el mismo se bañaba en el mencionado cauce en zona de la colonia Guavirá, distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, a unos 40 km de esta capital departamental. La situación activó a los bomberos que iniciaron la búsqueda con el apoyo de agentes policiales y lugareños hasta que finalmente, este lunes se confirmó lo peor ya que el bañista fue encontrado muerto. Tras el hallazgo, intervino la fiscala de turno Reinalda Palacios para cumplir con el procedimiento de rigor; el médico forense, doctor Lucas Riveros, realizó la inspección y confirmó la causa de muerte de la víctima.

Posibles circunstancias del hecho

Un informe policial elaborado por la jefatura de la Subcomisaría N° 6 de la colonia Guavirá, indica que la desaparición de Ariel Francisco Ruiz Ruiz (20) se registró el domingo último a las 16:30 horas; “Según manifestaciones de los presentes, se encontraban Ruiz y otras personas realizando actividades de pesca en la zona, luego bajaron al río como para bañarse, en un momento dado (Ruiz) perdió el equilibrio siendo arrastrado por la corriente”, detalla el boletín emitido por la institución.

Este lunes, tras las intensas tareas de búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, confirmándose su ahogamiento.

