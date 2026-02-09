Buscan a adolescente de 15 años desaparecida en Itá

Según el reporte oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la menor fue vista por última vez aproximadamente a las 00:30 del 8 de febrero de 2026, en las inmediaciones del barrio Mirador III compañía Caaguazú, en la ciudad de Itá.
Familiares y autoridades han proporcionado los siguientes rasgos físicos para facilitar su identificación:
- Contextura física: robusta.
- Tez: morena.
- Cabello: color castaño.
- Estatura: baja.
- Vestimenta: al momento de la desaparición, las prendas que vestía están aún por confirmar.
¿Cómo ayudar?
Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Luz Marina.
Cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ser crucial para localizarla y asegurar su retorno al hogar.
Contacto directo: 0986 760 083 o contactar con la comisaría más cercana.