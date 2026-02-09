Buscan a un hombre desaparecido en Villa Elisa

La Policía Nacional emitió un boletín solicitando la ayuda de toda la ciudadanía para tratar de dar con el paradero de Epifanio Acosta Lunghiz, de 65 años, quien se encuentra desaparecido desde el domingo.

La última vez que lo vieron fue al mediodía en las calles Tembey casi Río Salado del barrio Picada de la ciudad de Villa Elisa.

Bonifacio es de contextura física delgada, de cutis blanco y estatura alta. Al momento de su desapareción vestía una remera de color verde, una bermuda color cremita y zapatilla de color negro.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.

