08 de febrero de 2026 - 12:03

Solicitan ayuda para hallar a un menor de edad desaparecido desde el jueves

Renato Oviedo se encuentra desaparecido desde hace varios días. La última vez que se lo vio fue sobre la avenida Venezuela, pasado el mediodía del jueves. Los familiares solicitan a toda persona que lo haya visto que se comunique al 911 o con la comisaría más cercana.

Por ABC Color

La Policía Nacional solicita la ayuda de toda la ciudadanía para tratar de dar con el paradero de Renato Martín Oviedo Villasanti, un menor de 16 años, quien se encuentra desaparecido desde el jueves 5 de enero.

La última vez que se lo vio fue sobre la avenida Venezuela casi Cervantes, de la ciudad de Asunción, aproximadamente a las 14:00.

En ese momento, Renato vestía un buzo de color negro y una remera gris.

Los familiares del joven esperan volver a encontrarlo sano y salvo, instando a que las personas que lo hayan visto puedan ayudar para dar con él.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.