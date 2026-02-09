PJC: Menores de edad son aprehendidos minutos después de robar una motocicleta

Dos adolescentes brasileños de 17 años, uno de ellos residente en territorio paraguayo, fueron detenidos este lunes en Pedro Juan Caballero por agentes del grupo táctico motorizado Puma de la Policía Nacional. Los mismos acababan de hurtar una motocicleta, según informaron los intervinientes.

El biciclo fue recuperado y devuelto a su propietaria, y del poder de los ahora privados de libertad se pudieron incautar algunos elementos de uso común de los robamotos, indicaron los responsables de la operación. Entre las evidencias encontradas había dos llaves maestras y dos máscaras, según informó un portavoz de la Policía.

Abandonaron la moto robada tras persecución, afirman

El comisario principal Celso Giménez, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), relató las circunstancias en las que se logró la captura de los dos supuestos delincuentes precoces en Pedro Juan Caballero; en ese sentido, indicó que los adolescentes cometieron un hecho de hurto de motocicleta en la línea internacional. Posteriormente, toda la fuerza pública fue activada y los jóvenes fueron visualizados por agentes del Grupo Táctico Puma de la Policía Nacional.

El jefe policial señaló que, acto seguido, hubo una persecución tras la cual uno se bajó de la moto robada y fue capturado, mientras que el otro llevó el biciclo al predio del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para tratar de despistar a los uniformados, pero al salir de dicho recinto también fue privado de su libertad.

Ambos adolescentes quedaron a disposición del Ministerio Público. Los nombres de los aprehendidos se omiten en virtud de la ley de protección de menores de edad que rige en nuestro país.