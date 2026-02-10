Detonan explosivos durante asalto a empresa en Coronel Bogado

En horas de la madrugada de este martes se registró un asalto armado con uso de explosivos en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

Según un informe de la Comisaría 6 de Coronel Bogado sobre el incidente, alrededor de la 1:00 de hoy agentes policiales que estaban acompañando una concentración docente que iba a partir hacia Asunción oyeron disparos en la zona y acudieron a su punto de origen: una sede de la empresa agroganadera Algisa.

Los intervinientes no dieron con los asaltantes, sino que fueron recibidos por dos guardias de seguridad quienes afirmaron que ocho personas armadas llegaron al sitio en dos automóviles.

Detonaron explosivos

Según el relato de los guardias, los asaltantes realizaron disparos intimidatorios con armas largas y cortas - fusiles y pistolas.

Los atracadores supuestamente redujeron a los guardias y utilizaron materiales explosivos en dos de las oficinas del local, presumiblemente para vulnerar una caja fuerte, tras lo cual los atacantes se dieron a la fuga.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Benicio Méndez, jefe de la Comisaría 6 de Coronel Bogado, comentó que los propietarios de la empresa dijeron no haber tenido una caja fuerte o grandes valores en el local.

El jefe policial dijo que los investigadores hallaron en el local la suma de 8 millones de guaraníes en efectivo.

Hallaron vehículos y explosivos

Posteriormente, agentes de la Policía hallaron dos automóviles abandonados en un camino vecinal en una zona rural cercana al sitio del asalto: un Toyota Premio y un Toyota Allion que portaba una chapa que no le pertenece.

El comisario Méndez comentó que dentro de uno de los vehículos había dinamita en gel y explosivos plástico.