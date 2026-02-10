Hallan perro muerto con mensaje amenazante contra el intendente de RI 3 Corrales

El perro fue abandonado al costado del camino, sobre un puente, acompañado de un mensaje escrito también con aceite negro, en el que se leía únicamente el apellido del jefe comunal: “PARA NARDELLI”.

El sitio donde fue dejado el animal se encuentra a unos 2.500 metros del centro urbano del distrito y forma parte del trayecto cotidiano que realiza el intendente para llegar a la sede municipal. Por este motivo, el mensaje fue interpretado como una amenaza directa contra su vida.

Víctor Raúl Nardelli (colorado cartista), quien actualmente se encuentra en campaña buscando su reelección, se refirió al hecho y aseguró que no mantiene conflictos personales con ningún ciudadano del distrito. No obstante, indicó que el episodio tendría un claro trasfondo político, en el marco de un clima de creciente confrontación previo a los procesos electorales.

Nardelli también utilizó sus redes sociales para pronunciarse públicamente, compartiendo imágenes del animal y manifestando su repudio a este tipo de prácticas. “La forma de hacer política de uno de los sectores. Siento mucho por el pobre animalito que jugaron y asesinaron”, escribió el intendente, cuestionando el uso de la violencia simbólica.

El jefe comunal informó que el caso fue oficialmente denunciado ante la comisaría distrital, y espera que el Ministerio Público también sea notificado en la brevedad. Mencionó que aguarda la investigación del caso tanto en el marco de la amenaza realizada como por la conducta de maltrato animal.