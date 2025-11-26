Productores de R.I. 3 Corrales reclaman reparación urgente de caminos vecinales en plena cosecha

Los caminos rurales que se encuentran en situación crítica son los conocidos como calles 15, 16, 17, 18 y 19, muy utilizadas por los agricultores de R.I. 3 Corrales para trasladar sus productos frutihortícolas.

Los pobladores señalaron que deben trasladar a los centros de acopio tomate, locote, pepino, cebolla y otros rubros en medio del barro, arriesgando sus vehículos y realizando un enorme sacrificio para llegar hasta los centros de comercialización. La producción de cebolla ya fue casi toda levantada, pero también se realizó en condiciones muy difíciles por el pésimo estado de los tramos.

En imágenes que nos proporcionaron desde la comunidad se pueden observar camiones, motocicletas y vehículos atrapados en el lodo, además de productores que deben caminar largas distancias cargando sus productos porque las máquinas ya no pueden avanzar. En algunos puntos, los caminos quedaron convertidos prácticamente en barriales, donde el tránsito es imposible.

Uno de los productores, Adrián Vázquez, dijo que lo más urgente es intervenir el tramo de Parque Guayakí hasta la calle 20, unos 17 kilómetros muy utilizados que requieren atención inmediata de las autoridades locales, departamentales y nacionales. También existe un puente sobre la calle 16 que necesita ser reparado; sin embargo, hasta ahora no hubo ninguna intervención de las autoridades competentes.

Añadió que en el lugar existe una máquina del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero que no da abasto ante la alta necesidad de reparación de caminos. Indicó que la Gobernación de Caaguazú también se comprometió a reparar los tramos, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Los productores aseguraron que ya no tienen fuerzas para continuar trabajando en estas condiciones y que el abandono de los caminos es injusto para quienes sostienen la economía local con la producción frutihortícola. Piden una intervención urgente de las autoridades municipales y departamentales para evitar mayores pérdidas en esta cosecha.

“Están al tanto”

El jefe de Obras de la Gobernación de Caaguazú, Ing. Gustavo Velázquez, señaló que el responsable del área de Transporte y encargado de asistencia en los caminos rurales, Hugo Godoy, está al tanto del tema y que se está planificando la asistencia a la comunidad.

Intentamos hablar con Godoy sobre el reclamo de los pobladores de R.I. 3 Corrales, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.