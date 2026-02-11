Barrera policial “a oscuras” en Caaguazú: esto dice el comandante sobre los agentes

El comisario general Carlos Benítez habló esta mañana sobre el video viral de agentes policiales realizando una barrera en el departamento de Caaguazú, en una zona muy oscura. La autoridad reconoció que, tras las averiguaciones preliminares, se detectaron irregularidades en la forma en que fue montado el control.

“Lo que nosotros vimos eran tres elementos de la parte técnica de investigación. Por la cantidad de hombres, por la cantidad de elementos logísticos, llámese camionetas, motocicletas o luces de advertencia, no se ajusta”, afirmó Benítez.

Ante esta situación, confirmó que los intervinientes fueron remitidos al órgano contralor interno. “Los tres han sido puestos a disposición de Asuntos Internos para que puedan explicar del por qué estaban haciendo este tipo de controles”, explicó.

Una “falta que debe ser revisada y sancionada”

El comandante subrayó que, independientemente de que el operativo haya sido comunicado al Ministerio Público, la ejecución del procedimiento presenta aspectos que deben ser revisados.

“Por más de que se haya comunicado al Ministerio Público, establecer una barrera con esta cantidad de personas y con poca identificación y señalización constituye una falta que tiene que ser revisada y sancionada”, sostuvo.

En cuanto a la dependencia de los agentes involucrados, Benítez precisó que pertenecen a Investigación Criminal y que estaban operando en Caaguazú.

¿Un policía ya tiene antecedentes?

Consultado sobre versiones que vinculan a uno de los efectivos con antecedentes, el comandante indicó que desconoce ese dato pero que será analizado dentro del proceso administrativo.

“Dejamos a cargo de Asuntos Internos para que recoja todos los datos, los procese, los evalúe, los analice y eleve al comando institucional. Pero si existe esa información, es de sumo interés para los fines investigativos”, manifestó.

Finalmente, garantizó que cualquier denuncia o dato adicional será incorporado a la investigación interna. “No vamos a desestimar ni subestimar cualquier tipo de denuncia. Eso va a servir mucho para poner en la carpeta investigativa”, concluyó.

