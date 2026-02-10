Video: polémica barrera policial en Caaguazú fue informada a la Fiscalía, dice comisario

A través de un video que se hizo viral en redes sociales, se observa a Policías de Caaguazú montando en la noche del lunes una barrera improvisada sobre la ruta PY02.

A oscuras, sin patrulleras y apuntando con un arma de fuego, estos oficiales intentaron detener a un conductor, el cual, al darse cuenta de la situación, aceleró y escapó del lugar.

El director de Hechos Punibles, Comisario Javier Flores, comentó: “El jefe de grupo recibió una información referente a un vehículo que estaba circulando en dirección este a oeste y a la altura de J. Eulogio Estigarribia montaron una barrera de modo a controlar a este vehículo”.

Seguido agregó que previo a este acto, los oficiales llamaron al Ministerio Público que estaba de turno, dando aviso que querían verificar ese vehículo.

“Al evadir el control este vehículos, ellos pudieron tomar la placa de este rodado y el resultado es que el rodado estaba a nombre de una persona con problemas judiciales, antecedentes por homicidio según me informaron ellos”, dijo.

En cuanto a la barrera improvisada, el comisario indicó que los agentes utlizaron un vehículo que esta a nombre y con el ploteado del Departamento de Investigaciones. “Creo que por el horario y el lugar no era muy visible este vehículo”, consideró.

Luego expresó que entiende que chofer del vehículo, como los intervinientes pudieron tener sus dudas y por eso no se dio a la verificación del rodado. “Esto fue preventual, no fue una barrera ya montada con lo que el rigor de la ley impone”, dijo.

Con respecto al informe de lo sucedido, indicó que ya fue realizado. “Si las autoridades creen conveniente, ellos darán su declaración. Y si Asuntos Internos cree pertinente se dará una apertura de investigación”.