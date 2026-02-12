Detienen a un hombre en flagrancia en el barrio San Cristobal

Un hombre, que contaba con varios antecedentes por hurto, fue detenido en la noche de ayer por la Policía Nacional al momento en que abandonaba una vivienda con varios objetos de valor.

Se trata de Walter René Acosta de 40 años, quien al ser sorprendido por la patrullera de la comisaría 11 de Asunción, tenía en su poder un compresor de aire acondicionado y varias herramientas.

“Se trata de una persona que tiene varios antecedentes relacionados al mismo caso. El individuo ingresó a una residencia en el barrio San Cristoba y al salir se vio sorprendido por el personal que se encontraba patrullando por la zona, luego de ser alertados por vecinos de la zona”, expresó el Comisario Misael Aguilera.

Seguido señaló: “En el lugar, desconectó todo el sistema eléctrico del aire acondicionado, con la intención de llevar con él el compresor. Además, en su poder tenía un balde, cables de dudosa procedencia, una tijera de podar, entre otros objetos”.

Esta persona, quien ya se encuentra a disposició de la Fiscalía, fue detenido anteriormente por los hechos de hurto y hurto agravado.