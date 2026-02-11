Capturan una vez más a Enrique Rojas Ravinovich, el célebre asaltante de los 90

Enrique Rojas Ravinovich, de 63 años de edad, fue detenido anoche (10 de febrero) en la zona de las calles El Redentor y Capitán Ojeda del barrio María Auxiliadora de la ciudad de Mariano Roque Alonso, aunque en una operación de policías del departamento de Investigaciones de Asunción.

La orden de captura fue firmada por el fiscal Julio Paredes, quien dirige la investigación del robo de unos G. 70 millones ocurrido en la madrugada del 19 de enero pasado en el local de la empresa Elektron, en O’Higgins esquina Lillo, barrio Villa Morra de Asunción.

Cuando eso, dos hombres cortaron primero la energía eléctrica al manipular el tablero instalado en la vereda y luego entraron al edificio y sustrajeron la plata de la oficina administrativa.

Cámaras de seguridad grabaron a los autores, uno de los cuales sería Enrique Rojas Ravinovich, según los policías de Investigaciones.

El mismo delincuente es sospechoso también del robo de unos G. 100 millones, el 29 de diciembre de 2025 en el local de la agencia de viajes NSA Pitiantuta, que funciona en la estación de servicio de Copetrol de la avenida Pitiantuta y la calle Profesor Rivera, en la Zona Sur del municipio de Fernando de la Mora.

Ese golpe también fue filmado y efectivamente el video enseña a un hombre armado con las mismas características físicas que Enrique Rojas Ravinovich.

La “foja” de Enrique Rojas Ravinovich

Enrique Rojas Ravinovich fue principalmente en la década de los 90 uno de los asaltantes más peligrosos del Paraguay, miembro de una temible banda comandada por el ahora ya fallecido Hugo Vera y Aragón e integrada también por otros “peces gordos” de la época como Hugo Insfrán Santacruz, Silvio Jara Villalba y Adenicio Pedro Melo.

En 2004, cuando supuestamente ya estaba alejado del mundo de la delincuencia, lanzó un libro titulado “Cómo volver loco a un ladrón”, que era en teoría un manual para evitar ser víctimas de robos.

Sin embargo, después de eso volvió a caer preso al menos 12 veces más.

Es considerado el pionero de los asaltos en motocicleta, delincuentes hoy día conocidos como motochorros.