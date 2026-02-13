Hay mecanismos para lidiar con corrupción que involucre a DEA en Paraguay, dice Senad

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, comentó sobre la continua cooperación entre los antinarcóticos paraguayos y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos e indicó que existen mecanismos para lidiar con eventuales hechos de corrupción que puedan involucrar a agentes de ese organismo estadounidense.

El ministro Rachid señaló un caso de esa índole que se registró recientemente en República Dominicana, donde el Gobierno estadounidense cerró hasta nuevo aviso su oficina local de la DEA en el marco de una investigación de supuestos hechos de corrupción.

Afirmó que en Paraguay existen “mecanismos de rango constitucional” que son activados “si descubrimos algún caso de filtración o algo que comprometa no solo a componentes de la DEA, sino a cualquier funcionario” antidrogas.

Lea más: La DEA cierra su oficina en Santo Domingo en medio de una investigación por corrupción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El titular de la Senad agregó que, durante su gestión, esos mecanismos aún no han tenido que ser activados por hechos relacionados a agentes de la DEA, pero sí ha habido casos que involucraron a componentes de la Senad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enfatizó que si existe un caso de filtración de inteligencia por corrupción interna, se hará denuncia ante el Ministerio Público.

El ministro Rachid afirmó que la cooperación entre la Senad y la DEA se ha vuelto más “coordinada”.

Cese de cooperación y reculada

En diciembre de 2024 se anunció un cese de la cooperación logística y de inteligencia entre la Senad y la DEA, con el motivo expreso de fortalecer la Senad reincorporando funcionarios que habían sido destinados a una “unidad de inteligencia sensible” integrada por antidrogas paraguayos de manera conjunta con agentes estadounidenses.

Lea más: Tras reculada y papelón, la DEA se queda en Paraguay

El cese de cooperación fue anunciado a pesar de la existencia de un memorándum de entendimiento para la cooperación entre ambas agencias antinarcóticos que seguía vigente y que el ministro Rachid dijo desconocer al momento de anunciar el fin de la cooperación.

Finalmente, el Gobierno paraguayo retrocedió en su decisión y ratificó la continuidad de la cooperación en inteligencia entre la Senad y la DEA.