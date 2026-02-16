Zanja Pytã: joven muere tras ser baleado durante discusión en ronda de tragos frente a un bar

Un joven de 22 años, identificado como Marcos Daniel Maldonado Jara, sin antecedentes penales, fue blanco de un certero disparo que finalmente le costó la vida el domingo en horas de la noche, luego de verse envuelto en una discusión de la que participaron otros hombres que estaban presentes en un bar ubicado en el barrio Virgen de Caacupé de la ciudad de Zanja Pytã, departamento de Amambay, a unos 20 km al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Discusión y después se escuchó el disparo

Según un informe brindado este lunes por la jefatura de la Comisaría 8va. de Zanja Pytã, la propietaria del bar en donde ocurrió el hecho, indicó que frente a su local comercial se encontraba un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas, en un momento dado se escuchó una discusión e inmediatamente la detonación de disparo de arma de fuego, al salir al lugar encontró a la víctima herida.

Hasta el momento los investigadores no obtuvieron el dato exacto sobre quién efectuó el mortal disparo. “Hubo una fuerte discusión frente al bar y después se escuchó el disparo”, expresó el subcomisario Ángel Maldonado, subjefe de la mencionada dependencia policial.

La causa de muerte, según el forense

Tras recibir el disparo, Marcos Daniel Maldonado Jara (22) fue derivado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se constató su deceso. Intervinieron el fiscal de turno Emilio Álvarez y el médico forense de turno doctor César González Haitter quien tras la inspección de rigor determinó como causa de muerte “shock hipovolémico” y explicó algunos detalles del caso. “Recibió una herida de proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo, lo atravesó e ingresó en el tórax, produciéndole una hemorragia masiva y una perforación pulmonar que le llevó a la muerte”, señaló González Haitter.

Desde la Policía Nacional, informaron que los investigadores se encuentran cotejando datos para la identificación y aprehensión del autor del homicidio.