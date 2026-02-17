Detienen a un sujeto que apretó con cuchillo a la víctima para robarle su motocicleta en Pedro Juan Caballero

Agentes de la Comisaría 18ª del barrio San Juan Neuman de Pedro Juan Caballero, capturaron a un hombre de 32 años luego de que el mismo haya despojado de su motocicleta a un poblador de la zona. El detenido fue identificado como Luis Fernando Álvarez Cabañas, quien cuenta con antecedentes penales por tenencia ilegal de armas, robo y exposición a peligro en el tránsito terrestre. Minutos antes de su aprehensión, el mismo apretó con un cuchillo a un hombre de 59 años en el Asentamiento Santa Ana de esta ciudad y le quitó su motocicleta. El hecho ocurrió el lunes último, según informaron este martes los intervinientes.

Vecinos ayudaron a capturar al delincuente

Según el informe de la Policía Nacional, la víctima se encontraba en una plaza ubicada en el asentamiento Santa Ana del barrio San Juan Neuman, de Pedro Juan Caballero, cuando fue intimada y apretada con cuchillo por el delincuente que se apoderó de su motocicleta. Posteriormente, al intentar huir en el biciclo robado, los vecinos de la víctima reaccionaron y obligaron al maleante a dejar nuevamente la motocicleta en el lugar por lo que el mismo tuvo que huir a pie; posteriormente dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes ubicaron en la vía pública al delincuente y procedieron a su aprehensión.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el detenido sería imputado por el fiscal Emilio Álvarez por el hecho punible de robo agravado, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

