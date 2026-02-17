Habría intentado una “selfie” antes de caer desde la terraza de un hotel

Un hombre de 44 años falleció este martes tras precipitarse desde la terraza de un hotel ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco, en el barrio Ykua Satí de Asunción. Datos preliminares señalan que la víctima habría intentado tomarse una selfie en el sector de la piscina antes de perder el equilibrio y caer al vacío; el caso se encuentra bajo investigación fiscal y policial.