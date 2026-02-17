Habría intentado una “selfie” antes de caer desde la terraza de un hotel

Tras un aviso al sistema 911, agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana acudieron a un conocido hotel sobre la avenida Aviadores del Chaco, donde un hombre cayó desde una altura considerable.
En el lugar se constituyó la médica forense, Dra. Marilda Torrasca, quien diagnosticó como causa de muerte “politraumatismo grave por precipitación”, según detalla el informe policial.
El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Federico Leguizamón, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Barrial N° 2. Asimismo, se convocó a personal de Criminalística para la realización del trabajo de campo correspondiente.
Tras las diligencias de rigor, el cuerpo fue entregado a la esposa del fallecido.
Presunta caída accidental por una selfie
De acuerdo con los datos preliminares recabados por los intervinientes, el hombre se encontraba en el área de la piscina situada en la parte superior del edificio.
Siempre según las primeras averiguaciones, la víctima presumiblemente intentaba tomarse una fotografía cuando, por causas que aún se investigan, perdió la estabilidad y cayó al vacío.
Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación fiscal y policial, a fin de determinar si se trató de un accidente u otra eventualidad.