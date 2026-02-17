Niño arrastrado por raudal: Fiscalía analiza responsabilidades mientras búsqueda continúa

Sin éxito al haber trascurrido ya cuatro días, continúa hoy la búsqueda de un niño que desapareció el pasado viernes en la zona de Reducto, San Lorenzo, presumiblemente luego de haber sido arrastrado por un raudal durante una intensa lluvia que cayó sobre la zona esa mañana.

La presunción de las autoridades es que el niño, de nombre Tobías, fue arrastrado por un raudal producido por las fuertes lluvias hasta una zona en la que está en construcción un sistema de desagüe y habría caído al cauce del arroyo Tayazuapé, que desemboca en el lago Ypacaraí.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el fiscal Éver García, quien investiga la desaparición del niño, señaló que la búsqueda continúa “de manera ininterrumpida” con una “dotación importante” de bomberos y militares rastreando el cauce del arroyo.

Comentó que ayer se realizaron excavaciones en zonas que fueron marcadas por canes de rescate, pero aún no se han producido resultados positivos en la búsqueda.

Los rescatistas hallaron un gorro que podría pertenecer al niño, aunque el fiscal García indicó que esa posibilidad aún no ha sido confirmada. Señaló que en la zona de obras de desagüe hay mucho sedimento y una gran cantidad de objetos.

Apuntan a empresa constructora

En paralelo a las tareas de búsqueda y rescate, el Ministerio Público analiza la posibilidad de existan responsabilidades penales a ser asignadas por el hecho y, por el momento, apunta principalmente a la empresa contratada por la Municipalidad de San Lorenzo para la construcción del sistema de desagüe, al haber indicios de que la obra no estaba debidamente señalizada.

El fiscal García comentó que peritos forenses especializados en ingeniería civil y arquitectura ya analizaron la zona de obras y añadió que la Municipalidad sanlorenzana ya remitió a la Fiscalía informes solicitados sobre la empresa contratista, los responsables de la obra y el pliego de bases y condiciones de la contratación.

Si bien la atención de la Fiscalía se centra ahora en la empresa constructora por posible exposición al peligro, no se descarta que pueda asignarse responsabilidades a la Municipalidad de San Lorenzo – administrada por el intendente Felipe Salomón (ANR, Partido Colorado) -, subrayó el fiscal.

En declaraciones brindadas ayer a ABC, el fiscal García dijo que, por el momento, no planea imputar al padre del menor, a pesar de que existen indicios que apuntan a una posible violación del deber de cuidado.