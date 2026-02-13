Niño desaparece en San Lorenzo: habría sido arrastrado por raudal

Un niño de 12 años se encuentra con ubicación desconocida desde que salió de su casa en Reducto, San Lorenzo, esta mañana, mientras se registraba una intensa lluvia.
En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Alexander Méndez, de la Comisaría 1 Central, comentó que vecinos dicen que el niño habría sido arrastrado por un raudal.
Personal policial de varias comisarías cercanas, apoyados por bomberos, se encuentran en la zona colaborando en las tareas de búsqueda.
NOTICIA EN DESARROLLO
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy