Policiales
13 de febrero de 2026 - 11:40

Niño desaparece en San Lorenzo: habría sido arrastrado por raudal

La calle Luis María Argaña -ex Avelino Martínez-, quedó repleta de agua.
Imagen de archivo.Gentileza

Policías de varias comisarías y bomberos están buscando a un niño de 12 años que desapareció hoy en la zona de Reducto, en la ciudad de San Lorenzo. Vecinos reportaron que el menor salió de su casa cuando la lluvia era intensa esta mañana y habría sido arrastrado por un raudal.

Por ABC Color

Un niño de 12 años se encuentra con ubicación desconocida desde que salió de su casa en Reducto, San Lorenzo, esta mañana, mientras se registraba una intensa lluvia.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Alexander Méndez, de la Comisaría 1 Central, comentó que vecinos dicen que el niño habría sido arrastrado por un raudal.

Personal policial de varias comisarías cercanas, apoyados por bomberos, se encuentran en la zona colaborando en las tareas de búsqueda.

NOTICIA EN DESARROLLO

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy