Tobías sigue desaparecido tras 96 horas de búsqueda

La búsqueda de Tobías Suárez se concentra en la calle Panchito López, a unos 100 metros del punto donde el niño cayó a las cañerías. Familiares responsabilizan a las autoridades por la falta de señalización y barreras de protección en la obra, mientras concejales anuncian la interpelación del intendente Felipe Salomón (ANR - busca su reelección).

Han transcurrido 96 horas desde que el pequeño Tobías fue arrastrado por el sistema de drenaje pluvial en plena vía pública y, hasta ahora, no existen rastros concretos que permitan ubicar su cuerpo. Solo un kepis y restos de la remera que vestía el día del hecho fueron encontrados en medio de los trabajos de remoción.

El operativo de búsqueda, que congregó a unas 100 personas entre militares, bomberos, policías y voluntarios civiles, se concentra actualmente en una cuadra de la calle Panchito López, a aproximadamente 100 metros del sitio donde el menor fue succionado por las cañerías de desagüe recientemente instaladas en la zona.

Para intensificar las tareas, cinco camiones cisterna de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) proveyeron agua para remover la tierra que quedó atascada en los ductos subterráneos, permitiendo despejar sectores considerados críticos por los rescatistas.

Trabajo coordinado

El general de divisiones Esteban Rodríguez explicó que el trabajo fue arduo y coordinado mediante un sistema establecido con apoyo de canes entrenados. “Removimos una gran parte de la tierra que estaba atascada con ayuda del agua que trajeron en los camiones cisterna”, señaló.

Rodríguez también se refirió a los dos indicios que generaron momentánea expectativa. “Hubo dos oportunidades de indicios, pero muchas veces la ansiedad distorsiona la percepción. Primero se halló la mandíbula de un animal, que fue descartada por los médicos forenses, y luego se despertó un segundo indicio cuando ya estábamos levantando la búsqueda debido a un fuerte olor dentro de los ductos”, detalló.

Padre de Tobías insiste en la responsabilidad de las autoridades

Pese al dolor y al desgaste físico, los familiares no pierden la esperanza de recuperar el cuerpo del niño. Sin embargo, el padre, César Reinaldo Suárez, volvió a responsabilizar a las autoridades locales por la falta de señalización adecuada y barreras de protección en la zona intervenida.

A su vez, vecinos cuestionan a la empresa Constructora Pereira Thalmann SRL, adjudicada para ejecutar la obra, al sostener que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran instalado pasarelas peatonales, tal como afirman se establece en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.

La Municipalidad destina actualmente G. 17.563.307.325 a la obra de drenaje pluvial y proyecto vial en los barrios San Francisco, Santa María, Santo Tomás y Santa Cruz, más conocido como barrio Tayuasapé, una inversión que hoy es objeto de fuertes cuestionamientos ciudadanos.

La búsqueda se retomará a primeras horas de mañana en el mismo punto de concentración. En paralelo, la Junta Municipal convoca para las 09:00 de mañana a una sesión en la que los concejales interpelarán al intendente Salomón y a los fiscalizadores de la obra, con el objetivo de obtener detalles sobre la ejecución del proyecto y delimitar eventuales responsabilidades.