Tragedia en Caazapá: una embarazada, su hijo y una joven se ahogan en el río Capiibary

Lo que se inició como una jornada de pesca familiar terminó en luto para la comunidad de la Colonia Yeroviá. Tras intensas horas de búsqueda en las profundas aguas del río Capiibary, las autoridades confirmaron el hallazgo de tres personas sin vida, que habían sido reportadas como desaparecidas en la tarde del lunes.

​El operativo de rescate culminó aproximadamente a las 22:00 del lunes, en la zona conocida como Primera Línea, en el distrito de Buena Vista. El equipo de búsqueda logró localizar los cuerpos de manera sucesiva en el cauce hídrico.

​Víctimas:

​Leónida Rivas Gaona (41), la primera en ser localizada.

​Ninfa Luján Insauralde Acuña (18), hallada posteriormente.

​W. R. R. R. (13), hijo de la señora Leónida, cuyo cuerpo fue el último en ser recuperado.

En las tareas de rastreo participaron bomberos voluntarios de Caazapá y Buena Vista, bajo el mando de los capitanes Alcides Aguilera y Antonio Parra, así como efectivos policiales de Prevención y Seguridad.

​Para la extracción de los cuerpos se utilizaron equipos especiales de buceo y herramientas de rastreo diseñadas para operar en aguas profundas y con corrientes variables, características propias de esta zona del río.

​En el lugar de los hechos se constituyó el Diego López Merlo, asistente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de San Juan Nepomuceno. El médico forense de turno Edit Velázquez, quien realizó la inspección de rigor en la orilla del río.

La causa probable de muerte de las tres personas fue determinada como “asfixia por inmersión”, confirmando el ahogamiento accidental durante la actividad recreativa.

​Tras finalizar los procedimientos legales y el levantamiento de actas, el Ministerio Público dispuso la entrega de los fallecidos a sus allegados para el último adiós.