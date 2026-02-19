Agentes de la SENAD logran la detención de tres personas y la incautación de crack en Misiones

Tras el operativo de los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), fueron detenidas tres personas en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de la ciudad de San Ignacio, en el departamento de Misiones.

Los detenidos fueron identificados como Blas Antonio Franco Duarte (28), Arsenio Darío Muñoz (40) y Wilma Insaurralde (30). El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación por microtráfico, en el marco del plan de acción contra el abuso de drogas -SUMAR-.

También fueron incautados 21,5 gramos de pasta base de cocaína (crack), cantidad que, colocada en el mercado ilícito al menudeo, equivaldría a unas 140 dosis listas para su distribución. Asimismo, fue incautado dinero en efectivo, dos platos, una tijera, una hoja de gillette, tres aparatos celulares, un cortaplumas y bolsas de polietileno, elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue acompañado por el agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Misiones, José Raúl Agüero Salinas.

