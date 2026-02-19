Ejecutan allanamientos en búsqueda de banda de asaltantes adolescentes

En el marco de una investigación por robo agravado, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional desplegaron procedimientos simultáneos en Asunción para dar con miembros de una presunta banda dedicada a atracos domiciliarios.

Los operativos se concentran en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, y en el barrio San Felipe, ambos en Asunción.

Hasta el momento, un adolescente de 15 años fue detenido durante los allanamientos en la Chacarita. El mismo sería uno de los buscados por un asalto domiciliario ocurrido el pasado 5 de febrero.

El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario Flaminio Quinteros, informó que el menor contaba con una orden de reclusión por otra causa.

Asaltantes son adolescentes

El comisario agregó que todos los integrantes identificados de la banda son adolescentes de entre 15 y 16 años.

La investigación guarda relación con un violento robo agravado registrado en la madrugada del 5 de febrero en la zona de Lomita, en la ciudad de Ñemby.

En aquella ocasión, una abogada fue interceptada en su vivienda por cuatro asaltantes, quienes se apoderaron de su vehículo y de varias pertenencias. Además, bajo coacción, la obligaron a realizar una transferencia bancaria por un monto millonario.

Según explicó el comisario Quinteros, el dinero fue transferido a la cuenta de un indígena. Actualmente, los investigadores analizan si la cuenta fue abierta de manera legal por su titular o si fue gestionada por los propios asaltantes para canalizar el dinero.

Investigación en curso y nuevos allanamientos

El segundo procedimiento se desarrolla en el barrio San Felipe, donde los intervinientes buscan a otros sospechosos vinculados al mismo hecho punible.