Grupo armado ataca estancia y se lleva a un maquinista en Amambay

La Dirección de Policía de Amambay, reportó la desaparición de Ever Francisco Silguero Silva, quien se desempeña como maquinista en una estancia ubicada en la colonia San Fernando, ubicada a unos 45 km de la ciudad de Capitán Bado, Departamento de Amambay. De acuerdo con director departamental de la institución, comisario general Osval Lesme, unos 3 o 4 sujetos armados irrumpieron en el establecimiento rural arrendado por David Balmand. Varios trabajadores que se encontraban en el sitio lograron escapar, pero uno no tuvo la misma suerte y está con paradero desconocido. Según el alto jefe policial, los criminales no llegaron a efectuar disparos.

Pretendían cometer un atraco?

El comisario general Osval Lesme, director de Policía de Amambay, indicó que aún no se pudo determinar la intención inicial de los delincuentes pero existe una presunción de que querían cometer un hecho de robo agravado por las características que presentaba y la forma en que llegaron. El jefe policial agregó que aún se desconoce si los atacantes serían delincuentes comunes o pertenecerían a algún grupo criminal, pero indicó que vestían uniforme para’i. Además de los agentes policiales, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se encuentran en la zona del hecho.

La denuncia fue presentada por Fernando Enns Harns ante el Puesto Policial N°9 de la colonia San Fernando, distrito de Capitán Bado, según informó la Policía Nacional.

