Balean a camionero brasileño en camino rural de San Alberto

De acuerdo con los datos, Mauricio Riveiro Dos Santos (52), se desplazaba en el tramo comprendido entre el Cruce 47 y la Ruta PY07, al mando de un tractocamión Scania, modelo R113, con una carga de 38 toneladas de soja.

Dos Santos relató que fue seguido por un automóvil presumiblemente de la marca Toyota, de color oscuro, con dos hombres a bordo. Los ocupantes realizaron señales de luces, por lo que el camionero decidió detener la marcha, creyendo que se trataba de un pedido de auxilio.

Sin embargo, una vez que el automóvil se ubicó a un costado del camión y el chofer bajó la ventanilla, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo sin mediar palabra, hiriéndolo en el antebrazo izquierdo.

Logró huir y pedir ayuda

Tras recibir el disparo, el conductor aceleró la marcha y logró llegar hasta la Ruta PY07, donde pidió auxilio al guardia de seguridad de la empresa Kurosu. El trabajador dio aviso al sistema 911 y la víctima fue llevada al centro de salud local, donde los médicos manifestaron que la herida no era grave.

El camionero manifestó que desconocía el trasfondo del ataque y considera que no se habría tratado de un intento de asalto, ya que los agresores dispararon sin mediar palabras.

El hecho fue comunicado al asistente fiscal de turno, Luis Díaz Colina, de la Unidad N° 1, para iniciar las pesquisas.