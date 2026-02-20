Violenta ronda de tragos termina con dos heridos con arma blanca en Cerrito

Un hecho de violencia con arma blanca se registró en la noche del jueves 19 de febrero, alrededor de las 22:00, en el barrio Sur de la ciudad de Cerrito, donde dos hombres resultaron heridos tras una presunta discusión durante una ronda de tragos.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 16 de Cerrito, quienes intervinieron ante un supuesto hecho punible contra la integridad física (lesión con arma blanca), logrando la aprehensión del presunto autor e incautación de evidencias.

Resultó víctima Catalino Javier Villalba Báez (23), quien acusó una herida cortante de aproximadamente 3 centímetros en el lado derecho del pecho.

Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Regional de Pilar para recibir atención especializada.

Asimismo, Cándido Dionicio Alcaraz (36) sufrió una herida cortante en la pantorrilla derecha. Tras ser asistido por personal médico, fue dado de alta.

Como supuesto autor fue aprehendido Roque Báez (33), quien quedó a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con averiguaciones realizadas por el personal interviniente, los involucrados se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas en una vivienda del barrio Sur de la ciudad de Cerrito, cuando por motivos aún no esclarecidos se habría producido una discusión que derivó en la agresión con arma blanca.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno de la zonal Laureles, Jorge Luis Encina Insfrán, quien dispuso la aprehensión del presunto agresor y su permanencia en la sede policial en libre comunicación y a disposición de esa unidad fiscal, dentro del plazo legal establecido.