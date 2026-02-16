Detienen en Pilar a hombre con orden de captura por presunta violencia familiar

La Policía Nacional detuvo el domingo a Edgar Manuel Armoa Silva (31), quien contaba con una orden de captura por un caso de supuesta violencia familiar.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:50 sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia y Tuyutí, en la ciudad de Pilar.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 3ª Villa Paso, el hombre se presentó en la oficina de guardia de la dependencia policial, donde se verificaron sus antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional, confirmándose la orden fiscal de detención en la causa relacionada con violencia familiar.

Tras su aprehensión, fue trasladado al Hospital Regional de Pilar para la inspección médica y posteriormente a la Dirección de Policía de Ñeembucú, donde permanece recluido a disposición de la Justicia.

La denuncia fue realizada por la supuesta víctima, Liz Marlene Pedrozo Britez, quien —según relató su madre, Mariana Britez— habría sufrido agresiones físicas y verbales reiteradas por parte de su expareja.

El episodio más grave habría ocurrido el 31 de diciembre pasado, cuando el hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol y motivado por celos, habría atacado a la mujer e intentado incendiar la vivienda.

Siempre según el testimonio familiar, la víctima logró pedir auxilio telefónicamente, lo que permitió la intervención policial.

La denuncia fue elevada al Ministerio Público y el caso quedó a cargo de la fiscal Erica Carolina Encina, quien solicitó la orden de captura correspondiente.

Familiares de la mujer manifestaron su preocupación por la seguridad de la víctima y solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar su protección.

Entretanto, el detenido quedó en libre comunicación mientras avanzan las diligencias judiciales.