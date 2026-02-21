Imputación revela sospecha de que detenido fue coaccionado por fiscala

La fiscala Sonia Sanguines Bidondo, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, sostiene en la imputación que existen indicios de irregularidades en la actuación de Stella Mary Cano dentro de la causa abierta en contra del ciudadano italiano Ciro Panniello.

El viernes último , la agente fiscal Sanguines imputó a su colega Stella Mary Cano, por supuesta persecución de inocentes en contra del ciudadano italiano Ciro Panniello.

La Fiscalía señala que la agente Cano ordenó la detención de Panniello pocos días después de recibir una denuncia por estafa, sin haber realizado previamente medidas investigativas relevantes.

Es decir, no se habrían recolectado suficientes elementos objetivos que justificaran una privación de libertad.

Además, la imputación menciona que la fiscal argumentó una supuesta falta de arraigo del denunciado, pese a que en la carpeta fiscal figuraban documentos que indicaban que contaba con cédula paraguaya y vínculos comerciales en el país.

La supuesta coacción al detenido

Otro de los puntos centrales es que, tras la detención, Panniello fue trasladado a su local comercial, donde se firmó un acuerdo conciliatorio.

En ese documento, el empresario cedía bienes valuados en una suma millonaria como “reparación del daño”.

La sospecha fiscal radica en que dicho acuerdo se habría concretado mientras Panniello seguía detenido, lo que, según la acusación, podría interpretarse como una situación de presión o coacción.

De hecho, posteriormente el propio Panniello manifestó ante la Justicia que firmó el acuerdo bajo presión, alegando que temía ser enviado a prisión.

La investigación también incorpora un informe psicológico del Ministerio Público que describe presuntos daños emocionales sufridos por Panniello, incluyendo síntomas compatibles con estrés postraumático.

Pide desafuero de su colega

El requerimiento fiscal de la unidad de Derechos Humanos al juzgado penal de garantías también incluye la solicitud del desafuero de la fiscala, paso necesario para avanzar en el proceso pena.

Stella Mary Cano cumple funciones en Ayolas como titular de la Unidad Penal N.º 1, especializada en la lucha contra el abigeato y denuncias por maltrato animal.

Además, se solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la obligación de comparecer ante el juzgado y la prohibición de salida del país.

La causa se originó a partir de un procedimiento realizado en 2018 durante la investigación de una denuncia por estafa que posteriormente fue desestimada por inexistencia de delito.