Investigan muerte en extrañas circunstancias de un hombre con antecedentes en Pedro Juan Caballero

La Policía Nacional intervino en las primeras horas de este sábado tras recibir aviso desde el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, sobre el fallecimiento de un hombre de 36 años y calificó inicialmente el caso como “Hallazgo de una persona con lesión y posterior fallecimiento”.

La víctima fue identificada como Vidal Roig González Colmán, con órdenes de captura pendientes por Violencia Familiar y Tentativa de hurto, según informaron los intervinientes.

Un médico forense de la fiscalía determinó como causa de muerte “Traumatismo de cráneo grave con shock neurogénico por arma objeto contuso-cortante”, según un boletín emitido por la Comisaría 3ra. de esta ciudad. El comisario Isabelino Orué, jefe de dicha dependencia policial, manifestó que según manifestaciones de la madre, la víctima fue encontrada inconsciente en el suelo, fue derivado hasta el Hospital Regional donde ya llegó sin signos de vida.

En qué circunstancias hirieron a la víctima?

El comisario Isabelino Orué, expresó que la versión con la que cuentan los investigadores es la de la madre de la víctima. En ese sentido, indicó que mujer relató que su hijo se encontraba en el patio de su casa ingiriendo bebidas alcohólicas con 3 hermanos y 2 amigos en la noche del viernes; posteriormente la misma fue a descansar, ya en horas de la madrugada de este sábado se percató que su hijo estaba inconsciente en el suelo y pidió auxilio, la víctima fue llevada al Hospital Regional donde ya llegó sin vida, señaló el jefe policial.

Hermanos demorados y buscan a los amigos que estaban con la víctima

De acuerdo con lo que informó el comisario Isabelino Orué, los 3 hermanos que se encontraban con la víctima tomando alcohol durante la noche, quedaron demorados y en las próximas horas se definirá su situación; agregó que los 2 amigos que también estaban en el lugar, están con paradero desconocido.

Por su parte la fiscala de turno, Mirtha Martínez, anunció la apertura de una causa penal por Homicidio Doloso, teniendo en cuenta las características de las lesiones sufridas por el fallecido pero no reveló detalles sobre quiénes son los sospechosos del crimen.