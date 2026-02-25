Dictan prisión preventiva para sujeto que aterrorizaba al barrio Mburucuyá

El lunes pasado, cerca de las 23:30, la Policía Nacional logró la detención de un hombre que mantenía bajo constante zozobra a sus vecinos, profiriendo amenazas de extrema gravedad y violando sistemáticamente medidas judiciales previas, en el barrio Mburucuyá de Asunción.

El Comisario Pedro Bavera, jefe de la Comisaría 10ª Metropolitana, confirmó que la captura se concretó en la zona de Loma Pytá, luego de que “fuentes humanas” alertaran sobre la presencia del sujeto en un restaurante. Sobre el individuo ya pesaba una orden de detención por perturbación a la paz pública y amenaza de hecho punible.

El detenido fue identificado como Yuri Popow Silva, de 45 años de edad, con estado civil soltero y domiciliado en el mencionado barrio de la capital del país.

Según detalló el jefe policial, el hombre posee un frondoso historial que incluye incidentes en Capiatá que datan de hace menos de un año, donde fue imputado por desmanes en un local de 24 horas.

Tras ser beneficiado con arresto domiciliario en Mburucuyá, el sujeto incumplió la medida, lo que derivó en nuevas intervenciones policiales.

Otro antecedente es de hace seis años cuando protagonizó un accidente sobre la Avda. Mariscal López, donde se atrincheró en su vehículo bajo efectos del alcohol, obligando a la intervención del Ministerio Público.

“La gente se animó y, tras su detención, las denuncias siguieron ingresando. Ya sumamos 11 denuncias formales”, explicó.

Amenazas de extrema gravedad

Los testimonios recolectados por la Fiscalía, a cargo de la agente María Palazón, describen “un comportamiento errático y altamente peligroso”.

Según el reporte, el hombre no solo gritaba en la vía pública, sino que dirigía ataques verbales específicos contra mujeres y niños del barrio.

“Te voy a quemar la casa”, “voy a violar a tu hija” o afirmaciones de pertenecer a grupos criminales como el PCC, eran parte del repertorio con el que amedrentaba a los residentes.

El comisario indicó que debido a la naturaleza de estas agresiones, la justicia no descarta someter al imputado a exámenes psicotécnicos y psicológicos.

En la audiencia de imposición de medidas realizada en la mañana de este miércoles, el juez penal de garantías dictó la prisión preventiva del sujeto.

Si bien aún no se determinó el establecimiento penitenciario específico, decisión que queda en manos del Ministerio de Justicia según la disponibilidad de cupos, es un hecho que el procesado no retornará al barrio en el corto plazo.

El Comisario Bavera resaltó la importancia de la denuncia formal. Explicó que, anteriormente, el sujeto lograba evadir a las patrullas escondiéndose en su domicilio, pero la acumulación de testimonios permitió que el Ministerio Público actuara para devolver la tranquilidad a los vecinos de Mburucuyá.