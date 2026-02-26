Detienen a hombre que agredió a machetazos a su pareja en Cambyretá.

Agentes de la Comisaría 115ª de Cambyretá auxiliaron a una mujer que fue agredida por su pareja sentimental en su domicilio la noche de este miércoles a las 23:30, en el barrio Arroyo Porá.

La víctima, una mujer de 48 años, fue atacada a machetazos y sufrió un corte en el dedo pulgar de la mano izquierda cuando detuvo un golpe de machete que apuntaba a su rostro.

Posteriormente, huyó de la residencia y solicitó ayuda a unos agentes de la Armada Paraguaya, quienes realizan resguardo en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), sitio ubicado casi en frente de su residencia.

Según describió en la denuncia, el hombre identificado como Julio César Bogado (36) retornó a su vivienda después de cuatro meses. Se encontraba en aparente estado de ebriedad, según los intervinientes.

Detienen a agresor

El hombre acusado de agredir física y verbalmente a su pareja y de intentar darle golpes con el machete en el rostro fue tenido tras el suceso. Cuando los policías llegaron al sitio, hallaron al hombre acostado, durmiendo con el machete en las manos.

Los uniformados informaron del hecho a la fiscal de turno, Giovanna Vera, quien dispuso su detención e incautación del machete.

El mismo no posee antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional, pero, según declaraciones de la víctima, no sería la primera vez que la violentaba.