Senad detiene a agente del Grupo Lince que presuntamente proveía drogas a microtraficantes en Itapúa

Agentes Especiales del Departamento Regional Nº 3 de Encarnación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), detuvieron a Yoni David Acosta Sosa (25), suboficial ayudante que prestaba servicios en la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas – Lince, Regional Encarnación, vinculado en la investigación a la supuesta provisión de drogas a microtraficantes de la zona.

La detención se produjo en la vía pública mientras el suboficial transportaba 112,9 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 225 dosis.

Posteriormente, se allanó su vivienda en el barrio San Nicolás, distrito de San Juan del Paraná, donde se incautaron el arma de fuego, dinero: G. 5.149.000 y otros elementos relacionados con su función, como placas y documentos.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal de la Unidad Nº 2, Especializada en la lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón. El uniformado permanece detenido en la sede de la Comisaría Primera, a disposición del Ministerio Público.