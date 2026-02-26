Encapuchados asaltan a una familia mientras dormía

En las primeras horas de este jueves 26 de febrero, se registró un hecho de robo agravado en un inmueble ubicado en el Kilómetro 14 Acaray, a unos 3.000 metros de la Ruta PY02. Las víctimas fueron identificadas como Marcelino Brítez Silva, su esposa Claudia Patricia Rojas y el hijo menor de la pareja.

Según el acta de procedimiento, el jefe de familia detectó ruidos en el interior de la residencia mientras descansaban. Al proceder a la verificación, fue interceptado por cuatro sujetos masculinos con rostros cubiertos, quienes portaban armas de fuego.

Bajo amenazas de muerte, los delincuentes exigieron la entrega de una suma de dinero en efectivo; sin embargo, al no hallar el botín esperado, procedieron a la requisa violenta de distintas dependencias de la propiedad.

Tras varios minutos de hostigamiento, los autores se alzaron con teléfonos celulares y diversas joyas, para luego darse a la fuga.

Lea más: Cae sospechoso de integrar banda que atacó a balazos camioneta de distribuidora

Un dato técnico relevante para la investigación es que los malvivientes operaban con radios sintonizadas en la frecuencia de la Policía Nacional, lo que indicaría un nivel de organización delictiva avanzado para monitorear el despliegue de las patrullas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Personal de Criminalística e Investigaciones ya analiza las imágenes del circuito cerrado de la vivienda, las cuales captaron el momento en que los encapuchados abordaban un automóvil color plata, cuyas características externas corresponden a un Toyota modelo Premio o Allion.

El caso ha sido comunicado al Ministerio Público para la prosecución de las diligencias legales.