Cae sospechoso de integrar banda que atacó a balazos camioneta de distribuidora

Se trata de Marcelo Augusto Silvero (33), domiciliado en el barrio San Agustín de Ciudad del Este, quien al momento del asalto habría utilizado un quepis con la inscripción “Policía”, según quedó registrado por la cámara del vehículo asaltado.

La identificación del ahora detenido fue mediante el análisis de una filmación captada por la cámara incorporada en el vehículo de la víctima del asalto frustrado. Tras su identificación, los investigadores realizaron el trabajo de campo que permitió localizarlo y capturarlo.

Antecedentes del caso

El hecho investigado ocurrió en noviembre del año pasado sobre la avenida Los Yerbales, en el Área 1 de Ciudad del Este.

Según datos, un funcionario de Genz Distribuidora se desplazaba en una camioneta cargada con productos electrónicos cuando fue interceptado por otro vehículo, del cual descendieron al menos tres hombres armados y con chalecos tácticos.

Los delincuentes efectuaron disparos contra el rodado para concretar el robo. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra en reversa para escapar del lugar, pese a los impactos de bala que recibió el vehículo. Afortunadamente, el trabajador resultó ileso.